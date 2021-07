Capital e RMB têm policiamento redobrado durante finais de semana do verão

“Ainda com o deslocamento de efetivo para os principais balneários paraenses durante o período de veraneio, Belém e a Região Metropolitana não ficam descobertas das ações policiais. Uma ação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) redobra a ostensividade e medidas de prevenção em pontos estratégicos, observando as manchas criminais e pontos de vulnerabilidade mapeados pelas instituições de inteligência das instituições de segurança.

Policiais militares e civis, além de agentes de trânsito e de órgãos de fiscalização e segurança das cidade de Ananindeua, Marituba e Benevides estão envolvidos na ação que ocorre em diferentes períodos do dia, durante sete dias por semana e sem data para finalizar.

O policiamento reforçado é feito de forma não estática e integra a operação verão 2021. Durante as rondas, carros, motos e pessoas são abordadas a fim de resguardar a segurança de todos e manter a ordem social.

A ação conta ainda com o emprego de aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) que faz o sobrevoo em áreas consideradas críticas e, a qualquer movimentação suspeita, aciona as viaturas presentes em solo. Há, também, a utilização de embarcações em áreas de rios, em especial as presentes em Ananindeua e Marituba.

“Estamos reforçando não apenas a segurança daqueles que se deslocam para os principais balneários paraenses, como Outeiro, Mosqueiro e Salinas, por exemplo, mas também dos que optam em ficar em suas casas, na Capital”, pontuou o secretário de segurança pública e defesa social do Pará, Ualame Machado.

Por Aline Saavedra (SEGUP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro