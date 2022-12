Capital paraense já vive clima de festas de fim de ano com Iluminação Decorativa

Com a chegada das festas de final de ano, a capital paraense começa a se organizar, e entrar no clima para manter a cidade mais charmosa com iluminação decorativa instalada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

De acordo com o diretor do Departamento de Iluminação Pública da Seurb, Félix Negrão, a cidade belenense ganhará elementos luminosos que remetem ao natal e ao réveillon, a maioria das estruturas já foi instalada, faltando apenas alguns locais, que devem ser concluídos até o próximo dia 12 de dezembro.

A população poderá conferir de pertinho e ainda fazer aquele belo registro fotográfico dos locais com iluminação festiva, nos seguintes locais: A Praça Batista Campos; Praça Santuário; avenidas Presidente Vargas, Nazaré e Magalhães Barata; Complexo Turístico Ver-o-Rio; Portal da Amazônia; Orla de Icoaraci; Praça Matriz em Mosqueiro e complexo do Pistão no distrito de Outeiro.

O Portal da Amazônia e o Ver-o-Rio receberam uma árvore de Natal com 20 metros de altura e milhares de luzes de LED, novidade na decoração deste ano. A iluminação também está mais caprichada e aumentou a quantidade de elementos luminosos em ambos os pontos turísticos.

As iluminações decorativas ficaram espalhadas nas ruas e praças de Belém e distritos, ficará instalada até o dia 12 de janeiro de 2023, data em que se comemora o 407° aniversário da cidade.

Foto: Ascom / Seurb