Capitão Guimarães é preso na Operação Sicário

O contraventor Aílton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães, foi preso em uma casa em Camboinhas, na Região Oceânica de Niterói, na manhã de hoje (7), suspeito de homicídio ocorrido em 1° de julho de 2020, num posto de gasolina, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A investigação indica que o crime tem características de execução sumária.

A prisão foi feita por agentes da Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ) no âmbito da Operação Sicário.

Além de três ordens de prisão, também estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos denunciados e a pessoas que permanecem sendo investigadas. Segundo a procuradoria, outros dois homens foram presos hoje.

“Dois denunciados e todos os demais alvos das medidas cautelares cumpridas hoje são integrantes e ex-integrantes das forças policiais estaduais e suspeitos de atuar em organização criminosa que monopoliza a exploração do jogo do bicho, máquinas caça-níqueis e outras apostas, nos municípios de Niterói, São Gonçalo e outros da região metropolitana”, diz o MPRJ.

A investigação também conta com diligências cumpridas pela Polícia Civil. Mais de 100 policiais federais, do Rio de Janeiro e de Brasília, e agentes do Gaeco/MPRJ participam da operação.

Edição: Maria Claudia

Fonte: Agência Brasil/Foto: Policia Federal/Operação SICARIO