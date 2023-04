Cappelli diz que entregou vídeos na íntegra para o STF

Neste sábado (22), o ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, informou que todas as imagens do dia 8 de janeiro foram entregues na íntegra para o Supremo Tribunal Federal (STF).

– Já entregamos ao STF a íntegra das imagens do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro e uma cópia da sindicância aberta no GSI – escreveu ele no Twitter.

Em outra publicação, Cappelli diz que partiu do órgão liberar todas as imagens após consulta ao STF. Ele, inclusive, acusa de ser “fascista” quem tenta transformar as vítimas [governo federal] em culpadas.

– Foi o GSI que consultou formalmente o STF sobre a liberação de todas as imagens, o que faremos a partir de hoje. A tentativa de transformar as vítimas em culpadas é uma prática conhecida do fascismo.

Fonte: Pleno News/ Foto: MJSP/Tom Costa