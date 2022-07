Caps I promove saúde e beleza em alusão ao Dia Internacional do Autocuidado

Em alusão ao Dia Internacional do Autocuidado celebrado neste domingo, 24, a Prefeitura de Santarém, no Oeste do Pará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semsa, através do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil – Caps I, realizou na sexta-feira, 22, o primeiro grupo de mães. Foram desenvolvidas roda de conversa, manicure, massagem corporal, design de sobrancelha, corte de cabelo, depilação, sorteios e muita diversão.



A data foi instituída em 2011, pela Organização Mundial da Saúde – OMS, e visa conscientizar e engajar as pessoas na tomada de decisões em relação à própria saúde, tema que vem ganhando cada vez mais destaque.



A ação foi coordenada pela enfermeira do Caps I , Marlyara Marinho, que afirmou que o intuito foi promover uma tarde de diálogo e bem-estar às mães das crianças e adolescentes que fazem acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial.



“O grupo de mães era um sonho do Capsi, como domingo é o Dia Internacional do Autocuidado decidimos realizar a ação hoje. Esse momento foi muito proveitoso, tivemos um ótimo feedback e vamos nos reunir para alinhar e mantermos o grupo de mães”, disse a enfermeira.

Muitas mães se doam aos filhos e acabam esquecendo do autocuidado. Luciana Dias, mãe do Salomão de 4 anos, comentou ser este o seu caso.



“A atenção com ele é sempre redobrada, ele tem TDH e é uma criança muito agitada. A rotina dele de cuidados é extensa. Às vezes, tô tão preocupada com o bem-estar do meu filho que me deixo um pouco de lado. Quando soube dessa ação fiquei mega feliz, pois tirei um tempinho para cuidar de mim também. Fiz depilação, conversei, merendei e depois vou fazer as unhas”, relatou com entusiasmo a mãe do Salomão.



Imagens: Ascom/PMS