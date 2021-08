CARACTERÍSTICAS DE UMA VIDA IMPACTADA PELO ESPÍRITO SANTO. ATOS 2.1-4

O ESPÍRITO SANTO SEMPRE EXISTIU. Ele é Deus e por isso sempre existiu, e é possível entender isso

lendo o relato da criação em Gênesis 1. Logo entende-se o termo “o Espírito Santo desceu” como uma

nova fase da ação de Deus na vida dos seus filhos. Um agir jamais visto em toda história humana. E

também uma missão específica em preparar a Igreja para o Encontro com o Senhor nos ares.

NOVO TEMPO PARA O CRISTÃO. Os discípulos de Jesus, nunca mais seriam os mesmos a partir de

então. Atos 2 relata algo radical, profundo e permanente que acontece a partir daquele dia chamado

de pentecostes.

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DE UMA VIDA IMPACTADA PELA PRESENÇA DO ESPÍRITO SANTO.

AT 2:37,38,41 e 42 registra que tal impacto causou CONVERSÃO na vida das pessoas. A vida da

Igreja impactada pelo poder do Espírito Santo, causará hoje, conversões como resultado desse

Poder. Também esse poder gera no coração do discípulo a capacidade de EXORTAR EM AMOR,

independente da situação adversa. A partir desse novo agir do Espírito, os discípulos passam a

receber PODER PARA OPERAR MILAGRES ESPECIAIS.(At 4:29) outra característica é que o discípulo

cheio o Espírito Santo é cheio de fervor e entusiasmo em vez de temor e omissão (4:29-31) é um

discípulo intrépido e cheio de unção. Também a igreja que acaba de nascer passa a ver o

CUMPRIMENTO DE PROFECIAS(2:17,25,34,35) Além de testemunhar as Profecias, o Espírito dá a

REVELAÇÃO COMPLETA DO QUE DEUS QUER E AS ATITUDES CORRETAS A SEREM SEGUIDAS.

A Igreja impactada recebe VISÃO MISSIONÁRIA PRECISA (At: 4) Visão para buscar TODAS as raças,

todas as idades, todas as pessoas. Esses acontecimentos de Atos 2 geraram MUTUALIDADE

CRISTÃ, a misericórdia, o saber sofrer junto, amar muito, o que hoje chamamos de Inteligência

Social, não pautada em uma militância política, porém, um agir sobrenatural causado pelo Poder

do Alto. Aquela igreja nasceu aprendendo a viver em UNIDADE. Pelo poder do Espírito na vida da

Igreja, é possível e verdadeiro viver a unidade congregacional mesmo havendo diversos trabalhos

organizados em setores, sem jamais comprometer tal unidade. A vitória da igreja foi e continua

sendo a Unidade tanto congregacional como MINISTERIAL.(At:2.14 Pedro e os onze com ele)Que

exemplo, que cena emocionante, o apoio ministerial permitiu que o registro de Atos fosse um

registro de vitória, como resultado das Cordas de Amor como em Oséias 11.4. QUANDO O

ESPÍRITO SANTO DESCE ELE FAZ COM QUE A IGREJA SE TORNE ESSA CORDA DE AMOR E

PREPARANDO A IGREJA PARA O GRANDE ENCONTRO COM O SENHOR. O PENTECOSTES ATÉ HOJE

FUNCIONA E IMPULSIONA OS DISCÍPULOS DA ÚLTIMA HORA, COMO FOI COM OS PRIMEIRO DISCÍPULOS. Glórias ao Senhor, que nos concedeu o SEU ESPÍRITO.!!