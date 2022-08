Caranguejo mais caro no 1º semestre deste ano e também nos últimos 12 meses

Com base nas pesquisas conjuntas envolvendo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA e a Secretaria Municipal de Economia – SECON/PMB, foi divulgado, na manhã desta terça-feira, 02, novo balanço com a trajetória dos preços do caranguejo comercializado em feiras livres e mercados municipais da capital no 1º semestre deste ano (Janeiro-Junho/2022) e também nos últimos 12 meses. Nesses períodos analisados, a unidade caranguejo (tipo médio) encerrou o 1º semestre deste ano e os últimos 12 meses com altas de preços.

Desde junho/2013, fruto de um convênio de Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura de Belém e o Dieese/PA, as pesquisas do pescado na capital estão sendo feitas semanalmente em conjunto entre o órgão e a Secon/PMB, envolvendo coleta de preços de 38 tipos de pescados mais consumidos, além do camarão regional e o caranguejo, informou o economista Roberto Sena, supervisor técnico do órgão de pesquisas e estatísticas.

Segundo as pesquisas semanais conjuntas, o preço da unidade do caranguejo (tipo médio), apresentou a seguinte trajetória de preços nos últimos 12 meses: no mês de Junho/2021, a unidade do produto foi comercializada em média a R$ 2,56; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 2,67. No início deste ano (Janeiro/2022), foi comercializado em média a R$ 2,57 e, no mês de Junho/2022, foi comercializado em média a R$ 2,81 a unidade.

Com isso, segundo o Dieese/PA e Secon/PMB, o preço do caranguejo médio apresentou alta acumulada de 5,24% no 1º Semestre deste ano (Janeiro-Junho/2022) contra uma inflação calculada em torno de 4,50%; já nos últimos 12 meses, o produto acumulou alta de quase 10,00%.

Os reflexos destas altas no preço do caranguejo também podem ser observados nos aumentos dos preços cobrados por restaurantes da Grande Belém, afirma Roberto Sena.

