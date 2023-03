Caranguejo na pista faz avião arremeter em aeroporto do ES

Os passageiros de um voo da Gol que saiu do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao Aeroporto Eurico Aguiar Salles, em Vitória, foram surpreendidos quando o comandante anunciou que o avião iria arremeter por causa de um motivo inusitado: a presença de caranguejos na pista do aeroporto da capital do Espírito Santo.

– Boa noite, senhoras e senhores passageiros, é o comandante falando. Infelizmente, não foi possível o nosso pouso em Vitória. Acredite se quiser, a aeronave que pousou um pouco à nossa frente reportou uma quantidade absurda de caranguejos na pista, acredite se quiser – disse o comandante em meio a risos da própria fala.

O caso foi registrado na segunda-feira (20), mas a fala do comandante, que foi filmada por um dos passageiros, viralizou na noite desta terça (21), nas redes sociais.

Após anunciar a presença de caranguejos na pista, o comandante informou que foi orientado pela torre de controle a arremeter o avião enquanto uma equipe do aeroporto fazia a retirada dos crustáceos.

– Então, daqui a 10 a 15 minutos receberemos autorização para prosseguir no pouso em Vitória. Peço desculpas pelo contratempo, mas motivo alheio a todos da tripulação, espero contar com a sua compreensão. Quando tiver o horário de pouso, retornarei com mais informações – finalizou o comandante.

O tempo de voo entre o Rio de Janeiro e Vitória é de aproximadamente 45 minutos.

Em comunicado divulgado à imprensa, a Zurich Airport Brasil, que administra o aeroporto de Vitória, informou que, ao contrário da frase do comandante do voo, havia a presença de apenas um caranguejo na pista.

– A Zurich Airport Brasil informa que foi verificada a presença de um caranguejo na pista. A equipe de fauna do aeroporto foi acionada. Este é o procedimento padrão previsto para esses casos. Logo após a retirada do animal, as operações seguiram regularmente. A aeronave do vídeo pousou cerca de dez minutos depois do speech [fala] do comandante, que não retratou a realidade da situação. Ocorrência por volta de 23h10 de segunda-feira – informou a empresa.

Como a pista de pouso do aeroporto de Vitória fica à beira-mar, é relativamente comum a presença de animais. No caso relatado nesta semana há outra explicação: a andada do caranguejo, que é o período em que os machos saem do mar para se acasalar e as fêmeas liberam os ovos para o período de nascimento de novos animais.

