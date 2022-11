Caratecas têm apoio da Seel e vencem em torneio internacional em Santiago, no Chile

O Pará tem tido uma representação importante nas artes marciais. O karatê é um ótimo exemplo disso. Um grupo de oito atletas participaram do Campeonato Pan-Americano de Karatê JKA (Japan Karate Association), em Santiago, capital do Chile, e com o incentivo da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), eles conquistaram 15 medalhas, sendo sete de ouro, cinco de prata e três de bronze.

Os destaques da disputa foram os atletas Arthur Nogueira com dois ouros, um no kumitê e outro no kata por equipe; Manuela Oliveira também com dois ouros, um no kata, outro no kumitê e uma medalha de bronze no kata por equipe; enquanto Lairton Leão garantiu uma de ouro no kata e Giulia Petra com uma medalha de ouro também no kata, onde se consagrou campeã pan-americana em seu primeiro torneio internacional.

“Essa vitória para mim foi mais uma meta realizada, era algo que eu já tinha em mente há muito tempo. Estar na seleção também sempre foi um sonho e quando eu tive essa oportunidade intensifiquei meus treinos, fiz acompanhamentos e fiquei muito feliz de poder realizá-lo. Não sei descrever a oportunidade e a conquista”, disse a atleta, Giulia Petra.

O carateca, Nicolas Magalhães, recebeu ouro no kata por equipe e prata, no kumitê. Jackson Oliveira, pelo kumitê, ganhou as medalhas de prata e bronze, sendo por equipe e no individual, respectivamente. Leonardo Oliveira, ficou com uma de prata no kata individual e já Bruna Robert, tornou-se vice-campeã pan-americana com duas medalhas de prata, no kata individual e por equipe e um bronze no kumitê individual.

“Abraçar esses atletas do Pará é dar uma oportunidade para que eles provem que no estado existem atletas bons e de alto rendimento. Eles estão de parabéns pela somatória de medalhas conquistadas no Chile”, comentou Nivan Noronha, titular da Seel;

Os paraenses puderam participar do torneio internacional, após suas conquistas no campeonato brasileiro, realizado no mês de maio, no Brasil, o que lhe garantiu suas convocações para o Chile.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgaçao