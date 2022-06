Caravana Ação Cidadania da Alepa trabalhou em Muaná, no feriadão

A caravana da Ação Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Pará – Alepa desembarcou em terras marajoaras na quinta-feira passada, 16, feriado de Corpus Christi, no município de Muaná, localizado no arquipélago do Marajó. Muaná. em tupi guarani. significa “aliado”, “unido”, “parente”. A cidade é conhecida como a terra do camarão, cujo festival ocorre em junho, e tem uma população superior a 40 mil habitantes, segundo o último senso.

Nas dependências da Colônia dos Pescadores Z-59, durante o dia de ontem, sexta-feira, 17 foram realizados cerca de 300 atendimentos em serviços de expedição de documentos civis – identidade, certidão de nascimento, carteira de trabalho eletrônica, e atendimento jurídico. A ação do Poder Legislativo é coordenada pelo Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) da ALEPA, em parceria com o Departamento de Bem Estar Social (DEBES) da ALEPA, e conta com a parceria do Governo do Pará, Polícia Militar e Polícia Civil. No sábado o atendimento será estendido.

“O diferencial deste tipo de atendimento é que a população já leva o seu RG, sem ter que voltar para pegar”, destacou o vereador Bolota da Colônia (DEM), que protocolou o pedido para que o serviço viesse até a cidade. Ele agradeceu pelo serviço e destacou o bom atendimento, realizado por uma equipe com mais de 30 componentes que atuam em vários setores desde a apuração de informações até a confecção final dos documentos oficiais.

Para o presidente da Colônia de Pescadores, Arlindo Melo, a demanda por documentação é muito grande na cidade, por que os serviços públicos oferecidos no município não são capazes de fazer frente às necessidades.

O seu Arlindo, aos seus 71 anos, colaborou desde a formulação da solicitação até a cessão das dependências da entidade para que o serviço fosse realizado.

A senhora Maria José Barbosa dos Anjos, 78 anos, abriu um largo sorriso quando recebeu a terceira via de sua Carteira de Identidade. Casada, teve nove filhos. “Tenho bisnetos e os tatarenetos estão vindo a caminho”, disse de forma resoluta.



Já a estudante Natacha Santos, de 11 anos, na quinta série do fundamental, estava muito concentrada para acertar a assinatura e ainda muito feliz, por que no dia do seu aniversário conseguiu tirar o seu RG. Estava acompanhada de sua mãe.

Já a empresária local Síntia Rodrigues e a manicure Brenda Cardoso tiraram suas segunda vias.

Uma demanda à parte chamou atenção do advogado José Ailzo Chaves do CAC. “Foi a procura por orientação sobre a questão de regularização fundiária e esbulho”. Todos os casos foram devidamente encaminhados para a Defensoria Pública existente no município.



Imagens: Ozeas Santos (AID/Alepa)