Caravana da Cidadania e Direitos Humanos chega a Ananindeua

Moradores do bairro do Coqueiro usufruíram de ações educativas e de saúde, como testes rápidos e ainda dos serviços oferecidos pela Polícia Civil. “É mais uma ação do Governo do Estado, junto à Prefeitura de Ananindeua, que traz vários benefícios à população, entre elas, a carteira de identidade. A Polícia Civil está presente, participando deste programa e de muitos outros, trazendo ao cidadão esta rica oportunidade, não só em Ananindeua, mas em todo Estado do Pará”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

Resende acompanhou de perto o trabalho oferecido a quem mais precisa. “A Polícia Civil está presente na cidade do Paraense de várias maneiras, sempre garantindo o bem-estar do Paraense, seja no combate a criminalidade ou na emissão da carteira de identidade”, enfatizou o delegado-geral.

A movimentação no local foi considerada tranquila, e obedeceu todas as recomendações de segurança no combate à Covid-19: Distanciamento social, utilização de máscara e o uso do álcool em gel.

Agendamento RG: A solicitação de identidade fora das ações é feita pelo endereço eletrônico www.policiacivil.pa.gov.br, onde é efetuado o agendamento para que a data da emissão esteja marcada e o cidadão se encaminhe até o posto de identificação selecionado no site.

*Texto de Evaldo Júnior (Ascom / PC). Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Wagner Almeida