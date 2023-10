“Caravana das Artes” chega na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás recebe o projeto itinerante “Caravana das Artes” nos dias 24, 25 e 26 de outubro, das 9h às 17h. O projeto propõe encontros formativos aos educadores, além de atividades artísticas para crianças e jovens. O objetivo é valorizar o papel do professor como ator social com grande influência na comunidade.

O projeto “Caravana das Artes” visa garantir o direito de crianças e jovens de produzirem e terem acesso às diversas linguagens artísticas de forma inclusiva, por meio da formação de professores e gestores, a partir de uma metodologia que transforma a realidade das crianças e dos jovens em espaço e conteúdo para o aprendizado.

Para mais informações sobre o projeto, os interessados podem ligar ou enviar mensagem para o número (94) 99220-3451. A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás integra o Instituto Cultural Vale, e está localizada na Rua das Esmeraldas, 141, bairro Jardim das Palmeiras.

SOBRE A CASA DA CULTURA

Criado e mantido pela Vale, o espaço integra o Instituto Cultural Vale. A Casa da Cultura desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. Nesse sentido, promove exposições, exibições de filmes, clubes de leitura, contação de histórias, espetáculos de música, dança, circo e teatro, além de manter uma escola de música, dança e teatro, onde crianças e jovens têm a oportunidade de participar, de forma gratuita, de aulas de ballet clássico, teatro, canto, violão, flauta doce, musicalização e percussão tradicional paraense.

SOBRE O INSTITUTO VALE

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa. Nos anos de 2020-2022, o Instituto Cultural Vale patrocinou mais de 600 projetos em mais de 24 estados e no Distrito Federal. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org

Imagens: Divulgação