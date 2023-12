Caravana de Natal espalha encantamento por quatro Usinas da Paz

Os caminhões iluminados da Caravana de Natal da Coca-Cola chegaram às Usinas da Paz Jurunas/Condor, Guamá e Cabanagem, em Belém, e Icuí-Guajará, em Ananindeua, nesta terça-feira (12). A iniciativa faz parte da campanha de Natal da empresa, que em 2023 traz o tema “Desperte o Papai Noel que há em você”. Em parceria com o Governo do Pará, os caminhões desfilaram das 18 h até 22 h pelos quatro complexos de serviços públicos.

O titular da Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania, Igor Normando, acompanhou a programação no evento, destacou que a Caravana de Natal nas Usinas da Paz espalham a magia do Natal e despertam o espírito solidário. “Para nós, é um momento de muita alegria. Sem dúvida, isso mostra que as Usinas da Paz participam do dia a dia da comunidade. É uma das primeiras programações de Natal. A parceria da iniciativa privada mostra também que é possível fazer política pública em parceria com grandes empresas. Hoje é um momento de muita alegria”, afirmou o titular da Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac).

A Solar Coca-Cola, fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil, realiza o espetáculo natalino. “Ficamos contagiados com a magia desse momento, e poder proporcionar essa alegria no coração das pessoas das mais diversas idades nos deixa orgulhosos e realizados. Precisamos despertar o espírito natalino dentro de cada um de nós, e essa ação, com certeza, é um momento de confraternização e emoção”, disse Natasha Castro, coordenadora de Marketing da Solar Coca-Cola e responsável pelas Caravanas Iluminadas.

Início do trajeto – Papai Noel iniciou a jornada de encantamento na UsiPaz Jurunas/Condor. Naiara Alencar, que se capacitou em Gastronomia no complexo, levou os filhos Naraiane, 8 anos, e Daniel, 3 anos. “Não podemos deixar se apagar este clima natalino. Estou amando ver as crianças animadas e ter este espetáculo na nossa Usina da Paz. É gratificante”, disse Naiara.

Na UsiPaz Guamá, Jamile Paixão, 8 anos, ficou muito animada para fazer seu pedido. “Eu tava muito ansiosa para ver o Papai Noel. Amo tudo que é de Natal. Já tenho minha cartinha para entregar para ele. Não vejo a hora”, disse a menina, acompanhada da mãe, Eliana Paixão.

A próxima parada foi no complexo localizado no bairro Cabanagem. Várias famílias foram acompanhar a Caravana. Mesmo com algumas limitações, Moisés Júnior e Aline Silva levaram a filha Sophia Vitória, que tem deficiência, e o sobrinho, Pedro Miguel, 5 anos. “É bom aproveitar e poder ver o Papai Noel bem de pertinho. A primeira vez que minha filha viu, ela chorou bastante, pois ficou emocionada. Se torna, inclusive, emocionante para nós, pais”, afirmou a mãe.

A visita terminou na Usina da Paz Prof. Amintas Pinheiro, no bairro do Icuí-Guajará, encantando também o público adulto. O morador Sandro Santana aprovou a iniciativa, e aproveitou para passear com a namorada. “É um bom atrativo para a criançada do bairro, pois a única oportunidade que elas têm de ver o Papai Noel é no shopping. Algumas nunca viram, e trazer ele para a comunidade é realmente muito bom”, disse Sandro Santana.

Serviço: A programação especial de Natal nas Usinas da Paz prossegue até o dia 21 de dezembro. A programação completa está nas nossas redes sociais @UsinasdaPaz

Fonte: Agência Pará/Foto: Lucas Dias/Nucom/Seac