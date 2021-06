Caravana do Bem: Ação Saúde, projeto da deputada Nilse Pinheiro, inicia ações de saúde e cidadania em Ananindeua

A “Caravana do Bem: Ação Saúde”, projeto social criado pela deputada estadual Professora Nilse Pinheiro (Republicanos), em parceria com o Sistema Faepa/Senar, iniciará suas ações no município de Ananindeua, nesta quinta-feira (17). A iniciativa, que começou com doações de cestas básicas a comunidades da Região Metropolitana de Belém e do interior paraense, oferecerá gratuitamente serviços de saúde, educação, bem-estar e cidadania.

Nesta quinta-feira (17) a caravana ocorrerá na Paróquia Cristo Peregrino, no Jaderlândia. Na sexta (18), a ação será realizada no Complexo Esportivo e Cultural Apoena, da Fasepa, no Centro de Ananindeua. E no sábado (19), a ação será na Escola Amintas Pinheiro, no bairro do Icuí. Todas as ações ocorrerão das 8 às 13 horas.

Além dos serviços de saúde, como exames de próstata, preventivo, HIV e hepatites virais, a Caravana do Bem oferecerá atendimentos como emissão de carteiras de identidade, orientação jurídica, negociações de dívidas na conta de energia, cortes de cabelo, manicure, oficinas de leitura para as crianças e aulão de dança.

Segundo a deputada estadual Professora Nilse Pinheiro, procuradora especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), a Caravana do Bem é uma forma de dialogar diretamente com a população, além de ser uma iniciativa para assistir as pessoas no momento da pandemia de Covid-19.

“É gratificante poder ajudar as pessoas que precisam durante esse período de pandemia, que trouxe dificuldades financeiras para muitas famílias. Nas ações de nossa Caravana do Bem, podemos ouvir as demandas daquela comunidade, conhecer a história e a realidade das pessoas e levar dignidade e serviços essenciais para os cidadãos”, comentou a deputada estadual e primeira-secretária do Legislativo.

As três ações também contarão com um balcão de atendimento da Procuradoria Especial da Mulher da Alepa e têm o apoio da Prefeitura Municipal de Ananindeua; da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa); Equatorial Energia; Oral Blue; Escola Superior Madre Celeste (Esmac); Escola Amintas Pinheiro (EAP); Paróquia Cristo Peregrino; Instituto Mais Ação e Ricardo Pereira Nutricionista.

Ananindeua é o primeiro município a receber a “Caravana do Bem: Ação Saúde”, que até o final deste ano, tem data marcada para chegar aos municípios de Marituba, Augusto Corrêa, Bragança, Capanema, Santa Maria do Pará, Tracuateua, São Domingos do Capim, Marapanim, Benevides, Abaetetuba e Igarapé-Miri.

Serviço: “Caravana do Bem: Ação Cidadania”, nos dias 17, 18 e 19 de junho, em Ananindeua. Quinta-feira (17): Paróquia Cristo Peregrino, Feira do Jaderlândia, nº 21; Sexta-feira (18): Complexo Esportivo e Cultural Apoena, Rua Cavalcante, nº 364. Centro de Ananindeua; Sábado (19): Escola Amintas Pinheiro, Estrada do Icuí Guajará, nº 16. Sempre das 8h às 13h. Gratuito.

Caravana do Bem: Ação Saúde, projeto da deputada Nilse Pinheiro, inicia ações de saúde e cidadania em Ananindeua

A “Caravana do Bem: Ação Saúde”, projeto social criado pela deputada estadual Professora Nilse Pinheiro (Republicanos), em parceria com o Sistema Faepa/Senar, iniciará suas ações no município de Ananindeua, nesta quinta-feira (17). A iniciativa, que..

[QUER SABER MAIS? VEJA NA ÍNTEGRA]

🖥️Acesse: https://www.professoranilse.com

Telegram: https://t.me/professoranilse

TV Marajoara Digital 50.1 / Repórter Júnior Campos