Caravana dos Povos Indígenas chega à Terra Tembé para preparar comunidades rumo à COP30

A Caravana dos Povos Indígenas rumo à COP30 chegou à Terra Indígena Alto Rio Guamá, em Paragominas, nordeste do Pará, com o objetivo de fortalecer o protagonismo dos povos originários na Conferência do Clima da ONU, que será realizada em Belém, em 2025. A ação é promovida pela Secretaria dos Povos Indígenas do Pará (SEPI) e tem passado por diversas regiões do estado.

Durante a visita ao território do povo Tembé, a SEPI realizou escutas, rodas de conversa e apresentações sobre a estrutura da COP30, reforçando a importância da presença ativa dos povos indígenas nas discussões climáticas. Para a secretária dos Povos Indígenas do Pará, Puyr Tembé, a iniciativa marca um momento histórico.

“O povo Tembé tem uma história de resistência e será parte fundamental desse processo. Queremos chegar à COP30 fortalecidos, organizados e prontos para ocupar o lugar que é nosso por direito”, afirmou.

Território de resistência

Com mais de 2.500 indígenas vivendo em aldeias ao longo dos rios Guamá e Gurupi, a Terra Indígena Alto Rio Guamá é uma das mais antigas e extensas do Pará. Após décadas de invasões e conflitos fundiários, o território foi reintegrado em junho de 2023 por meio de uma operação conjunta de órgãos federais e estaduais. Desde então, iniciativas de reflorestamento, fortalecimento territorial e capacitação têm sido desenvolvidas com apoio da SEPI, Funai, FEPIPA, Corpo de Bombeiros e entidades da sociedade civil.

Participação com autonomia

O povo Tembé foi um dos primeiros do estado a formalizar seu Protocolo de Consulta e Consentimento Livre, Prévio e Informado, garantindo o direito de ser ouvido antes de qualquer decisão que afete seu modo de vida. O instrumento será essencial para garantir uma participação ativa e autônoma nos debates da COP30.

Além da proteção ambiental e segurança territorial, as conversas na caravana também tratam de temas como valorização cultural e educação indígena específica.

Vozes da floresta na COP30

A SEPI tem como missão assegurar que os povos indígenas estejam representados de forma qualificada na COP30. A caravana seguirá por todas as oito etnorregiões do Pará, preparando as comunidades para atuarem diretamente na construção de propostas ambientais que reflitam suas realidades e saberes.

“Não existe Amazônia sem os povos indígenas. Levar a COP30 até as aldeias é reconhecer a centralidade desses povos na luta pelo clima e pelo futuro do planeta”, declarou Puyr Tembé..

Imagem: Agência Pará