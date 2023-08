Cardiologista diz que Faustão está bem: “Já quer sair andando”

O cardiologista responsável por Faustão, Fernando Bacal, informou que o pós-operatório do paciente está “indo bem” e que o apresentador está ansioso para “sair andando” pelo quarto. Fausto Silva passou por um transplante de coração no último domingo (27) devido a um quadro de insuficiência cardíaca.

– Ele está bem, evoluindo dentro do esperado, com o coração funcionando bem, consciente. Já quer sair andando. Precisamos aguardar, mas o pós-operatório está indo bem e esperamos que em breve ele esteja bem para sair – declarou Bacal, que trabalha no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde Faustão se encontra internado desde o dia 5 de agosto.

Segundo relato da esposa do apresentador, Luciana Cardoso, ele entrou na lista de espera por um transplante cardíaco no último dia 8. Devido à gravidade do seu caso, Faustão recebeu um coração já no último domingo.

Logo após o procedimento, o hospital se pronunciou dizendo que as funções do órgão estavam de acordo com o esperado.

Fonte: Pleno News/Foto: Renato Pizzutto/Band