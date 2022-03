CARE Natural Beauty aposta em produtos de beleza livres de toxinas

A história de Luciana Navarro e Patrícia Camargo ganhou um novo rumo quando as duas amigas, por diferentes caminhos, descobriram o mundo da beleza limpa. Patrícia atuava como advogada em uma multinacional de cosméticos e via o lado não tão belo dos ativos convencionais. “Como responsável pelo departamento jurídico, deparei com uma série de questões confidenciais relacionadas às toxinas dos cosméticos convencionais, testes em animais, esse tipo de coisa”, relembra.

Já Luciana, sócia de uma agência de eventos, viu sua rotina mudar ao precisar se submeter a uma quimioterapia. A orientação médica de que deveria abandonar os produtos convencionais acendeu o alerta sobre a procedência dos ingredientes que aplicava na pele.

A constatação de uma lacuna no mercado brasileiro as levou a lançar a marca em 2018, com capital próprio. “Viajamos por dois anos pelo mundo para estudar o mercado de ‘clean beauty’”, conta Luciana. Com o suporte de dermatologistas, farmacêuticos e maquiadores, a CARE Natural Beauty se tornou precursora do conceito “high clean beauty”, que alia tecnologia e ativos naturais na criação de produtos disruptivos e com eficácia comprovada por testes clínicos. “As marcas costumam testar os ingredientes separadamente, e não o produto final, como fazemos na CARE”, diz Patrícia.

Com pioneirismo e legitimidade – incluindo a chancela do programa global Sephora Accelerate, que teve a marca como uma das 14 finalistas após uma disputa com 12 mil inscritos na América Latina –, a CARE soma mais de 50 produtos no portfólio, entre skincare e skincare colorido (maquiagem), todos livres de toxinas, veganos, orgânicos, sustentáveis e com cadeia rastreada, garantindo a inexistência de exploração humana, animal ou ambiental. A marca privilegia ativos brasileiros, como os potentes antioxidantes da Amazônia: açaí, pracaxi e murumuru. Possui certificações Cosmos-Ecocert e Peta e mantém parcerias com as empresas EuReciclo e CO2 Neutro e com a ONG OrientaVida, além de priorizar embalagens ecológicas e refis.

O crescimento de mais de 300% no último ano alimentou os planos de expansão internacional. Mas Patrícia e Luciana mantêm o foco no propósito de trazer novas tecnologias que colaborem com o planeta de maneira sustentável, conquistando um público que, como elas, busca saúde e alta

performance em beleza.

