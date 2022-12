Carestia

A partir de 2023 já são aguardados novos preços, no Estado do Pará, para os combustíveis (gasolina, etanol, diesel, gás), energia elétrica, água e alimentos, que já são super caros na Grande Belém. É que foi aprovado pelos deputados estaduais o reajuste da alíquota do ICMS de 17% para 19%, para compensar as perdas de cifras que o erário estadual sentiu com a redução do imposto neste ano, que barateou a gasolina e o etanol, por exemplo. Os parlamentares afirmam que o reajuste não chegará à cesta básica, mas, como os produtos da cesta chegam por transportes que usam combustíveis, fica difícil dizer que os reajustes não incidirão sobre a alimentação básica.