Carestia

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA está divulgando um levantamento preocupante acerca dos materiais escolares que serão adquiridos nos próximos dois meses por pais e responsáveis no Estado do Pará. Além do reajuste nos preços de matrículas e mensalidades escolares, os materias a sereum usados pelos estudantes ao longo do ano letivo também estão com altas alarmantes, muito acima dos índices de inflação calculados para o período. Roberto Sena, supervisor técnico do órgão de pesquisas, alerta que o consumidor faça muitas pesquisas antes de partir para a compra em definitivo. Pesquisando, diz ele, é possível fazer um pouco de economia, mas não será grande coisa.