Carga com 34 mil garrafas de vodca é apreendida em Dom Eliseu

A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefa) apreendeu 34.200 garrafas de bebida alcoólica com notas fiscais irregulares. A carga avaliada em mais de R$211 mil reais foi identificada durante uma fiscalização no posto da Sefa. Na Br-010 no município de Dom Eliseu, nordeste paraense.

A vodca estava sendo trazida de São Paulo e tinha como destino final um estabelecimento no Amapá, que está suspenso e que não poderia portanto emitir e receber notas fiscais.

Um termo de apreensão e depósito (TAD) foi lavrado no valor de R$195 mil reais, cálculo que levou em consideração o ICMS não recolhido mais a multa.

