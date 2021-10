Carga com cachaça, vodca e água é apreendida por fiscais em Marabá

Um caminhão carregado com diferentes bebidas foi apreendido pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefa) em Marabá, no sudeste do Pará, na quarta-feira (6). A carga era transportada com nota fiscal inadequada e o estado multou o responsável.

Havia 750 litros de cachaça em garrafas, além de 120 latas com a bebida, 1,2 mil garrafas de vodca e 9,6 mil garrafas de água.

A abordagem dos fiscais ocorreu quando o caminhão, que saiu de Ananindeua, chegava em um depósito. O local de descarregamento que constava na nota não era o mesmo onde as bebidas estavam sendo deixadas, o que é irregular.

Segundo o coordenador da unidade de controle de mercadorias em trânsito de Carajás, Gustavo Bozola, ficou constatado quebra de trânsito e, por isso, houve apreensão e multa.

“O veículo foi levado para a unidade fazendária do Km 9 da Transamazônica, e depois da conferência da carga, que tem valor total de R$ 43 mil, foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 19,444 mil”, explicou.

