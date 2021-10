Carga de 30 toneladas de açaí é apreendia pela Sefa na BR-316

Nota fiscal apresentada não era compatível com a carga. Flagrante ocorreu no km-280 da rodovia.

Nesta quinta-feira (7), 30 toneladas de açaí que viajavam com nota fiscal irregular foram apreendidas pela Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa). O flagrante ocorreu no km-280 da Rodovia BR-316, em Cachoeira do Piriá, sudeste paraense.

O produto saiu de Castanhal com destino a Caruaru, Pernambuco, e foi parado na unidade fazendária próxima a fronteira com o Maranhão. O transportador apresentou nota fiscal de 30 toneladas de açaí, sendo 20 toneladas de açaí popular e 10 de açaí médio. Ao abrir a carga para verificação, os fiscais descobriram que havia, na verdade, 24 toneladas de açaí médio e 6 toneladas de açaí especial, que tem valor maior que o popular.

“O açaí popular tem um valor menor, ou seja, a irregularidade consiste em tentar passar pela fiscalização um açaí de qualidade como se fosse de qualidade menor, e desta forma diminuir o valor do imposto a ser recolhido”, explicou Rafael Brasil, coordenador da unidade fazendária do Gurupi. A nota fiscal foi desconsiderada porque diverge do produto transportado.

O produto tem valor total de R$ 46.400 mil e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 11.136, referente a ICMS mais multa, que foi pago e a mercadoria liberada.

Fonte G1