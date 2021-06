Carga de 30 toneladas de arroz é apreendida no nordeste do Pará

Em Capanema, nordeste do Pará, uma operação de fiscalização itinerante da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu 30 toneladas de arroz com casca, que viajava de Viseu com destino ao município de Dom Eliseu, sem a emissão de nota fiscal. As informações são desta quarta-feira (23).

A carga foi avaliada em R$ 21 mil e foi lavrada autuação no valor de R$ 8 mil. “Após o pagamento e legalização do produto, a mesma foi liberada pela Sefa para seguir viagem”, informou o coordenador de mercadorias em trânsito, Volnandes Pereira.

Ele informou, ainda, que a fiscalização teve a presença de equipes da coordenação de Belém, coordenação do Gurupi e regional de Capanema. “É fundamental a presença do Fisco em operações volantes para coibir, principalmente, a circulação de mercadorias sem documentos fiscais em operações internas”.

Fonte: G1 PA — Belém