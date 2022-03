Carga de álcool hidratado é apreendida em Conceição do Araguaia sem nota fiscal

Uma carreta bitrem transportando 62 mil litros de álcool combustível hidratado, sem nota fiscal, carga avaliada em R$ 352,544 mil, foi apreendida por fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), sediados na unidade de controle de mercadorias em trânsito, em Conceição do Araguaia, no sudeste do Estado, sexta-feira passada, 11. As informações foram divulgadas pela Agência Pará na tarde deste domingo, 13.

Segundo informações da Sespa, ocondutor do caminhão informou, como origem da mercadoria, a cidade de Porto Nacional, em Estado do Tocantins, com destino a vendas diversas, no sistema porta a porta, ou seja, sem destinatário certo no Estado do Pará.

“Mas toda mercadoria destinada a vendas, quando é deslocada, deve ser acompanhada de nota fiscal”, lembra o coordenador da unidade Araguaia, Marcelo Dias. Segundo ele, é raro a mercadoria em trânsito viajar sem nota fiscal, “mas ainda vemos casos em que há uma tentativa de burlar o pagamento do imposto sem a emissão do documento fiscal”.

O Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 131,146 mil, referente ao ICMS e multa foi pago, e a mercadoria liberada em seguida, mas não há informação sobre quem teria efetuado o pagamento dos impostos e das multas antes da liberação da mercadoria no posto da Sefa.

Imagem: Agência Pará de Notícias