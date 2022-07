Carga de ipê amarelo com nota de trânsito florestal irregular é apreendida na Br-163, em Itaituba

A Polícia Rodoviária Federal, durante abordagem de rotina na BR 163, em Itaituba, sudoeste do Pará, constatou um caminhão Volvo transportando, na Br-163, madeira serrada da espécie ipê Amarelo de forma irregular, nas partes externas e acima do batente de proteção.

Ao solicitar os documentos e nota fiscal da carga, o condutor apresentou documentos de transporte em desacordo com a Lei 9.605 de 1998, haja vista que após realizar a cubagem de 30 metros cúbicos do volume da carga, avaliada em mais de duzentos e cinquenta mil reais, esta se apresentava divergente do declarado na Guia Florestal, o que inválida o documento e enseja no crime ambiental de transporte irregular de madeira, artigo 46 da mesma lei.

O condutor do veículo recebeu voz de prisão e se comprometeu a comparecer em juízo mediante assinatura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), sendo liberado posteriormente.

A madeira foi recolhida e será encaminhada ao órgão IBAMA.

Fonte: Portal OESTADONET, com informações da PRF

Créditos: Divulgação/PRF