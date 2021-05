Caritas entrega cestas de alimentos a carentes no bairro do Souza

Terminou neste domingo, 30, com a entrega de 65 cestas de alimentos para famílias carentes, a Semana Padre Bruno Sechi que, desde ontem, movimentou os moradores do bairro por meio do núcleo Caritas Paróquia São João Paulo II com a coleta solidária de alimentos não perecíveis. A ideia era fazer uma homenagem in memoria ao padre fundador da República de Emaús, falecido em maio do ano passado e que exercia a função de pároco do bairro do Souza.



“Padre Bruno sempre teve amor pelos pobres. Por isso, fundou a República do Pequeno Vendedor, entidade se fins lucrativos que, há anos, trabalha com jovens e crianças em situação de rua. Ele morreu de covid-19. Então, nada mais justo de que fazer-lhe uma homenagem coletando, com as pessoas, alimentos para montarmos as sextas básicas”, disse Ana Cristina Nascimento, da Caritas da Paróquia São João Paulo II.



De acordo com a missionária, no sábado, eles todos se concentraram na paróquia, fizeram um momento de oração e em seguida, saíram em carreata pelas ruas da paróquia do Souza para colher os alimentos. O pároco de São João Paulo II, Padre Paulo Vito Oliveira, acompanhou a carreata, visitou famílias e também recebeu, pessoalmente, as doações que foram transformadas em cestas e distribuídas nesta manhã, depois da missa das 8h.

Núcleos ajudam no atendimento aos carentes durante a pandemia

A Cáritas, núcleo da Paróquia São João Paulo II, no bairro do Souza, em Belém, está fazendo uma campanha para arrecadar alimentos não perecíveis com objetivo de montar cestas básicas que serão distribuídas entre as famílias carentes que ficaram sem renda em razão do desemprego provocado pela pandemia do novo coronavírus na capital paraense. Muitas paróquias de Belém já têm esses núcleos, entre as muitas ações da Cáritas mudial.



Na paróquia do bairro do Souza, o núcleo tem a coordenação do pároco, o Padre Paulo Vito Oliveira e do voluntário Wilson Costa com um grupo de casais que atuam na igreja. Ele explicou que a primeira edição da campanha ocorreu no final de abril e que, como experiência, já foi bastante expressivo, posto que eles conseguiram fazer 30 cestas básicas que foram imediatamente distribuídas entre os carentes da paróquia.



“Agora é a segunda edição. Faremos esse trabalho sempre no terceiro domingo de cada mês, que é o dia da coleta, porém, as pessoas podem fazer doações em qualquer dia da semana. Basta trazer o que puder colaborar aqui na igreja ou pedir que a gente providencia para ir buscar onde quer que seja. A gente precisa fazer as cestas, porque tem pessoas que não têm absolutamente nada para sobreviver e a fome dói”, explica Wilson Costa, acrescentando que o grupo começou com poucos voluntários, mas que hoje já tem mas de 20 participantes.



Segundo o coordenador da Cáritas no bairro do Souza, “qualquer pessoa pode participar, basta ter a vontade de ajudar. Muita gente não tem condições de colaborar doando alimentos, mas pode se doar na ajuda na hora de se montar e de se entregar as cestas. Todos são bem-vindos”, disse o voluntário.

PROJETOS

Outra atividade que o grupo pretende fazer, dentro em breve, será a organização de cursos profissionalizantes no sentido de reinserir no mercado de trabalho pessoas idosas que perderam o emprego desde que a pandemia se instalou no País.

Desta forma, serão promovidos cursos de servente de pedreiro, pedreiro, instalador de energia predial, pintura predial, além de instruções para quem quer ser garçom profissional. “Vamos começar com cursos voltados para a construção civil, já temos um engenheiro que se dispôs a nos ajudar, mas também vamos estudar sobre atividades que possam contemplar também as mulheres, que necessitam trabalhar, voltar ao mercado de trabalho”, concluiu Wilson Costa.

PAINEL

Depois da criação desses cursos, será instalado, na Paróquia São João Paulo II, o painel de Oportunidades & Habilidades. Esse painel mostrará as oportunidades de trabalho e indicará ao lado quem tem habilidade para se aventurar nessas oportunidades. Trata-se de uma atividade da paróquia para ajudar a comunidade, dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo quanto a atender aos mais necessitados.