Carla Macedo realiza show especial para mulheres

Cantora paraense Carla Macedo realiza espetáculo musical em show no Templo Central da Assembleia de Deus, onde vai apresentar um culto especial para as mulheres no dia 3 de junho, com muita música gospel que vai proporcionar momentos de lazer e reflexão dentro da casa do Senhor.

“Eu e o movimento gospel sobre as mulheres temos uma conexão muito forte, eu atuo na música, ligada a Deus e ainda à causa das mulheres por que é o que eu me descobri ser dentro desses anos de atuação na música e na arte, a arte nos proporciona dessas coisas, por isso estou aqui, feliz com esse convite mais que especial”, ressalta.

Com a carga de experiência que acumulou, Carla Macedo se tornou líder do louvor na igreja em que se apresentava, o que para ela foi uma grande conquista pessoal, e até os dias de hoje ela ocupa este lugar que durante anos foi o seu maior sonho poder estar ali, cantando e servindo à Deus do altar.

Como líder, a cantora chegou a viajar e a participar de diversos eventos gospels pelo Pará e pelo Brasil, principalmente dentro de congressos ligados à questão das mulheres, que reúne centenas de pessoas pelo país à fora. No ano de 2019, Carla participou de um evento de grande porte realizado em Belém, chamado de “Está consumado”, que reuniu mais de 5 mil pessoas no Ginásio da Uepa na capital paraense.

“Eu amo muito o que faço e me sinto honrada em poder viver da música depois de tudo que passei na minha vida, pois hoje cumpro a minha missão e ainda estou vivendo do que eu gosto, é uma benção de Deus sem dúvida”, explica ela.

Acerca do show que vai realizar, Carla ressalta que a quantidade de pessoas esperadas para o evento é algo que ela jamais se imaginaria estar no comando: “Eu que nem sempre fui incentivada a cantar desde pequena, hoje olho onde estou e não acredito sabe, é muita presença de Deus na minha vida com certeza, eu me sinto realizada com isso”, esclarece.