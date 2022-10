Carla Prata é coroada Rainha de Bateria da Acadêmicos do Tucuruvi

A apresentadora Carla Prata foi coroada na última sexta-feira, 21, como a nova Rainha de Bateria da Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi. Veterana do carnaval, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, a musa celebrou a novidade acompanhada de familiares, amigos e da imprensa.



A bela que recebeu a faixa das mãos do Mestre Serginho, assim como um lindo buquê de rosas, além de um cedro e uma imponente coroa de strass, digno de uma verdadeira Rainha, não escondeu a enorme alegria que transbordava pelo rosto, além de estar muito emocionada, e as primeiras palavras ao ser coroada foram: “A gente nunca deve julgar ninguém pela aparência, a gente não sabe a luta que cada um tem no dia a dia. O samba para mim é o momento mais feliz, é o único momento que realmente eu me desestresso, que eu não penso em nada, em nenhum problema. Eu sou portadora de uma doença rara, uma doença grave que não tem cura, e isso aqui para mim é felicidade máxima, poder estar aqui não tem preço”.



Carla completou dizendo: “O samba é para todo mundo, independente da cor, independente da sua opção sexual, independente do seu time, independente da sua religião, independente do aspecto físico ou da conta bancária. E eu amo isso aqui”.

Para a coroação, Carla Prata escolheu um look assinado pelo talentoso estilista Rodrigo Andrett, o qual foi composto por um vestido totalmente vazado geometricamente, rebordado manual em vidrilhos, canutilhos e strass, sendo toda a franja feita artesanalmente com aproximadamente 3,5 kg de pedrarias, na cor azul da escola, juntamente com o dourado para a celebração da ocasião, e a roupa com formas egípcias que deixaram a mostra a silhueta da mais nova Rainha do carnaval Paulistano, assim como as costas sensualmente à mostra.

Carla, que foi anunciada há pouco mais de um mês como a nova Rainha de Bateria, terá o privilégio de reinar sozinha à frente dos ritmistas da ‘Bateria do Zaca’, comandada pelo Mestre Serginho.



No carnaval de 2023, a Acadêmicos do Tucuruvi será a 2ª escola a desfilar no sábado, 18 de fevereiro, sendo a segunda noite dos desfiles do grupo especial paulistano, onde a escola levará para o Sambódromo do Anhembi uma grande homenagem ao sambista Bezerra da Silva, com o enredo “Da Silva, Bezerra. A voz do Povo!”, com o samba-enredo de autoria dos compositores: Paulo César Feital, Marcelo Casa Nossa, André Diniz, Rodrigo Minuetto, Rodolfo Minuetto, Evandro Bocão e Carlos Júnior, sendo este último o intérprete oficial da escola.

Foto: Divulgação