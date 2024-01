Carla Prata, Rainha de Bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, participou do último ensaio técnico da escola

A apresentadora apostou em um look que ressaltou suas curvas, composto por um biquíni prateado com aplicações de cristais, sobreposto por um vestido de correntes, feito pelo estilista Luca Leme, que deixou Carla completamente iluminada e esplendorosa enquanto desfilava e reinava à frente da bateria, atraindo todos os olhares. Na cabeça, um adereço em forma de raio com quatro formatos de cristais, além de duas correntes prateadas que caiam pelo rosto, evidenciando o olhar e rosto perfeito da Rainha.

A make foi feita por Renato Mendes, que com perfeição trouxe um “ar” bem natural, ressaltando os seus olhos azuis da apresentadora, com uma combinação perfeita de sua beleza estonteante com a fantasia.

Quem fez questão de acompanhá-la, foi o noivo Mister e empresário do mercado financeiro Luiz Gustavo Mustafe Peres, que percorreu toda a avenida ao lado de sua amada e fez questão de cantar o samba enredo da escola.

A bela, revelou ainda um pouco de sua preparação para o carnaval e admitiu que teve que ficar um mês sem treinar por ter feito procedimento de infiltração nos joelhos. “Perdi nove quilos já. O que atrapalhou muito é que um pouquinho antes do natal, fiz infiltração nos dois joelhos. Com isso, voltei a treinar agora, mas não com a intensidade de antes. Nesta reta final, estou malhando 4x na semana e fiz uma readequação na minha dieta.

A apresentadora do Pod Trash, que é um podcast exibido no Youtube sobre desafios dos relacionamentos atuais e histórias “trashs” vivenciadas pelos convidados, desfilará em 2024 pelo segundo ano consecutivo como Rainha de Bateria do Zaca, onde reina sozinha à frente dos 260 ritmistas da ‘Bateria do Zaca’, comandada pelo Mestre Serginho.

No carnaval de 2024, o Acadêmicos do Tucuruvi será a última escola a desfilar no sábado, 10 de fevereiro, sendo a segunda noite dos desfiles do grupo especial paulistano, onde a escola levará para o Sambódromo do Anhembi o enredo “IFÁ”, o qual está sendo desenvolvido pelos carnavalescos Yago Duarte e Dione Leite.

Imagem: Divulgação