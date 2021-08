Carla Vilhena viraliza após criticar falta de máscara no Afeganistão

São Paulo – O nome da apresentadora Carla Vilhena, da CNN Brasil, entrou para a lista de tópicos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (16) após ela criticar a falta do uso de máscaras dos entrevistados de uma reportagem sobre o Afeganistão.

“Não consigo nem prever os próximos segundos. Não consigo nem prever os próximos minutos. Por isso, que não sei o que vai acontecer amanhã ou depois”, disse o afegão ao falar sobre o medo de um governo controlado pelo Talibã.

Após a declaração, no estúdio, Carla Vilhena comentou: “Outra coisa que me chamou atenção ali foi a falta de máscaras. Você viu que só dois, um até com o nariz de fora, usavam máscaras. Sendo que o Afeganistão é um dos países menos vacinados do mundo. Claro, devido a todo esse conflito”.

Bora organizar aqui os comentários, pq eu pretendo chegar ao índice da Kamala Harris 👇🏼 pic.twitter.com/Pf6pMsBfWI — Carla Vilhena (@carlavilhenaa) August 16, 2021

Com bom humor, Carla Vilhena ironizou em seu perfil no Twitter a repercussão alcançada pelo comentário que a deixou nos trending topics. E orientou os haters a concentrarem as críticas em um mesmo post. “Bora organizar aqui os comentários, pq eu pretendo chegar ao índice da Kamala Harris”, escreveu Carla Vilhena numa referência à vice-presidente dos Estados Unidos que estava no topo dos tópicos mais comentados na rede nesta segunda.