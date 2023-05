Carla Zambelli recebe apoio de amigos após “mal-estar súbito”

Neste sábado (20), a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) gravou um vídeo para comunicar seus seguidores que está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília (DF), após um “mal-estar súbito”. Na publicação, vários amigos e apoiadores desejaram melhoras.

Entre os comentários da publicação, muitos famosos e políticos desejando melhoras.

O deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) foi um dos que fez questão de desejar uma boa recuperação para sua colega de Câmara.

– Melhoras minha amiga, estamos sentindo a sua falta, você é uma mulher guerreira, volta logo, precisamos de você para juntos combatermos a esquerda. Que o GLORIOSO DEUS continue abençoando a sua vida em todos os momentos! – escreveu.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) também comentou:

– Fique bem amiga. Se precisar de alguma coisa liga. Amo você.

Quem também respondeu a publicação em apoio à Zambelli foi a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Entre os artistas há comentários de Soraya Moraes, Antonia Fontenelle, o humorista Marvio Lucio Carioca, Marcelinho Carioca, o youtuber Robson Calabianqui e muitos outros.

SOBRE A INTERNAÇÃO

A parlamentar contou que passou mal na segunda-feira (15), após retornar da Coreia do Sul e que está em observação para encontrar a causa do problema.

– Eu cheguei de viagem, descansei dois dias e quando eu tive este mal-estar, o meu médico achou melhor eu me internar para fazer vários exames (…) Não se sabe muito bem qual é a causa, eles estão tentando diagnosticar – revelou.

Zambelli disse que desde pequena teve muitos problemas de saúde, inclusive, já sofreu uma infecção generalizada. Até mesmo um tumor no cérebro ela já sofreu e precisou operar e, depois da operação, ela passou a sofrer de fibromialgia.

Outro problema de saúde que a deputada revelou é o síndrome de Ehlers-Danlos, que causa dor e faz com que as articulações saiam do lugar. A doença não tem cura.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução Instagram @carla.zabemlli