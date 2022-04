Carlinhos Maia é homenageado pela Império da Casa Verde

Carlinhos Maia compareceu neste sábado (24), no desfile do iImpério da Casa Verde , no Sambódromo do Anhembi em São Paulo. A escola homenageou o influencer que compareceu ao lado do marido e famíla no último carro alegórico .

Recentemente Carlinhos e seu marido enfrentaram boatos de uma possível separação, porém o influencer quando questionado, negou informando que o casal esta bem “ A crise passou. Todo casal tem crise, se não tiver está morto. Depois da crise vem um sexo maravilhoso e reacende tudo” informou.

Questionado sobre a sensação de está sendo homenageado e sua expectativa quanto ao desfile, o Influencer não negou estava nervosismo e o entusiasmo. “Estou muito feliz, muito grato, muito orgulhoso. Não consigo normalizar, acho que não tem como normalizar isso. Estou com meus pais, minha família… mas quero viver tudo isso, né? Nordestino em São Paulo. É o sonho do nordestino vir para São Paulo sempre. E ser homenageado por uma escola de samba em São Paulo… isso aí não tem preço. Nós moramos no país do carnaval, então cada um tem o seu jeitinho. Lá no Nordeste, tem o jeitinho de sambar diferente, mas é samba também” disse em uma entrevista ao G1.

Carlinhos desfilou na ultima alegoria. “Eu vou ter que ir não carro, acho que não posso descer. Mas, se eu puder, vou no chão, onde for. Tenho samba no pé, porque eu gosto muito de sambar, de dançar, do meu jeito desengonçado”, Maia teve que desfilar no carro, por conta do contexto e tecnologia do veículo, já que tinha celulares espalhados nos carro.

A escola do Império da Casa Verde levou “ O poder da comunicação – Império, o mensageiro das emoções” como o tema de seu enredo.

Foto destaque: Carlinhos Maia em cima da alegoria da escola de samba Império da Casa Verdade.

Fonte: R7/Foto: Divulgaçãp: Leo Franco/AgNews