Carlinhos Maia faz festa em meio à pandemia e é criticado na web

Carlinhos Maia foi alvo de críticas nas redes sociais por promover uma festa em meio à pandemia de covid-19. O evento, com direito a banda e convidados famosos, aconteceu na mansão de praia do influenciador, em Barra de São Miguel, Alagoas.

Depois que Carlinhos postou vídeos e fotos nos stories do Instagram, virou um dos assuntos mais comentados do Twitter e criticado pela falta de bom senso.

“Gente, é uma pandemia! Compreendo que estamos em um período extremamente difícil há um ano, mas é exatamente por pessoas como o Carlinhos Maia que o Brasil atingiu essa quantidade de casos! Covid não é uma brincadeira, eu quase morri por causa disso!”, postou uma internauta.

“Tem que ter coragem pra defender Carlinhos Maia”, escreveu mais uma. “Alguém tem que parar o Carlinhos Maia, que homem irresponsável, viu”, alfinetou outra.

“O maior problema do Carlinhos Maia não é fazer festinha, como todo mundo faz e quem vão morrer são eles, mas é que ele tem que entender que no momento em que ele grava pro insta, ele é um influenciador, e gravar essas festinhas influenciam milhões de pessoas”, opinou uma seguidora.

Vale lembrar que em dezembro de 2020, Carlinhos já tinha reunido amigos em uma festa de Natal. Na ocasião, ele também foi alvo de críticas dos seguidores. Mileide Mihaile, ex-mulher de Wesley Safadão, que marcou presença no evento do ano passado, e a cantora da banda contratada para o show foram diagnosticadas com covid-19 dias depois do evento.

