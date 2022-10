Carlinhos Maia se recusa a falar, mas amigos contam de briga com Emily

Nossa reportagem procurou os envolvidos e o influenciador digital optou por não falar sobre o assunto

O desentendimento entre Carlinhos Maia e Emily Garcia na noite de domingo (9/10) movimentou as redes sociais. Nossa reportagem procurou os envolvidos. O influenciador digital optou por não falar sobre o assunto. Apesar disso, fontes da coluna LeoDias revelaram detalhes do desentendimento.

Segundo amigos próximos, o clima não é dos melhores já há algum tempo, há pelo menos dois anos. “Você não faz ideia do que ela faz nos bastidores”, confidenciou uma das fontes.

Carlinhos Maia lança o Girabank, seu próprio banco (Reprodução: Instagram)Carlinhos Maia lança o Girabank, seu próprio banco (Reprodução: Instagram)

Emily Garcia

Carlinhos Maia e Emily GarciaCarlinhos Maia e Emily Garcia (Reprodução Instagram)

Entenda

A confusão começou durante um concurso de dança na Casa da Barra, mansão de Carlinhos Maia, na Barra de São Miguel, em Alagoas. Emily era jurada da competição e teria ficado com ciúmes do marido, Babal Guimarães, com uma das participantes do concurso, a ponto de dar nota baixa para ela, como relatou o próprio Carlinhos nos Stories do Instagram.

Emily Garcia se manifesta

A treta, então, acabou virando uma discussão sobre rivalidade feminina e mais à frente sobre posicionamento político. “Não houve ciúmes. Isso tudo estava na resenha. Inclusive, eu e a garota conversamos depois. Tudo começou porque tiraram o microfone de mim na hora que eu ia falar que me mandaram fazer o L [de Lula]”, disse Emily à coluna. Recentemente ela declarou voto em Bolsonaro.

Por Leo Dias / Fonte: Metrópoles