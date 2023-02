Carlinhos Maia volta a andar de ônibus e se surpreende com troco da passagem: “Poxa”

Carlinhos Maia surpreendeu seus seguidores ao compartilhar na última segunda-feira (27), um vídeo voltando a andar de ônibus e até se surpreendendo com troco da passagem, que foi paga com uma nota de R$ 50.

No vídeo ele diz: “Quanto é que está a passagem? Poxa, eu dei R$ 50” e ainda comentou sobre algumas pessoas usando passe do ano passado: “Passe de 2022! Eu já fiz isso, não vou mentir“.

Carlinhos ainda explicou sobre andar de ônibus mesmo sendo rico: “Nunca fui triste. Nem mesmo quando eu não tinha um real no bolso. Eu era sonhador, ambicioso, mas triste e infeliz, jamais. Mesmo quando só tinha um ovo para comer dentro de casa. Hoje, com dinheiro, sou uma pessoa realizada e grata“.

E seguiu falando: “Para todo mundo que tem o sonho de ser rico, continue sonhando e buscando, que uma hora vai dar certo, mas uma coisa eu posso te dar certeza: a riqueza te traz realizações, muita dor de cabeça, inveja, ganância de pessoas que bem te amam… Muitas delas ficam torcendo para que você volte a ser pobre, porque elas não conseguiram“.

“Hoje, eu andando de ônibus e todo mundo admirado. Minha vida toda foi dentro de um ônibus. Me senti normal. Fui mais tempo pobre que rico. Meu carro estava parado em frente à padaria, mas eu queria encontrar gente no ônibus, fazer essa resenha, me sentir normal, pessoa comum“, finalizou.

Ex de Jojo Todynho, Lucas Souza fala sobre proposta envolvendo marido de Carlinhos Maia

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, resolveu esclarecer nos stories de seu Instagram recentemente, sobre uma proposta que teria recebido para ter uma relação com Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia.

Nos seus stories ele começou dizendo: “Pessoal, seguinte: tem sido momentos difíceis na minha vida como todos vocês têm observado, tantas injúrias, difamações e mentiras ao meu respeito“.

E seguiu dizendo: “Mas, dessa vez, a verdade veio à tona rápido. Leo Dias postou uma matéria falando do ocorrido, com uma pessoa que respeito e no qual sou muito fã: Lucas Guimarães. Meses atrás recebi uma proposta indecente pra tentar me relacionar com Lucas e eu jamais aceitaria isso, não faz parte da minha índole e nem do caráter“.

“O Lucas é um cara que admiro e sei o quanto ele ama e zela pelo seu casamento, respeitador e conservador, conversando com Lucas e Carlinhos esclareci tudo que aconteceu e chegamos ao ponto o quanto as pessoa tentam prejudicar quando veem pessoas sendo felizes, só vim aqui em público pedir mais uma vez desculpa ao casal Lucas Guimarães e Carlinhos Maia pelo ocorrido e jamais faria algo parecido isso foge total da minha personalidade, torço muito por eles, que inclusive estive com ambos no niver do Lucas, que fui muito bem tratado, recebido e respeitado por eles então só tenho gratidão“.

