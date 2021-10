Carlos Alberto de Nóbrega é internado às pressas após arritmia

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 85 anos, foi internado às pressas, nesta quarta-feira (20), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O líder do A Praça É Nossa, do SBT, apresentou arritmia cardíaca leve.

De acordo com a assessoria do SBT, Carlos Alberto irá passar por um cateterismo.

– Ele está internado no Sírio Libanês devido a uma arritmia cardíaca leve. Por precaução, e a pedido da equipe médica, passará pelo procedimento de cateterismo. Carlos Alberto passa bem e deve voltar a gravar na próxima segunda-feira – comunicou a emissora.

Em março deste ano, o humorista ficou internado no mesmo hospital para se tratar da Covid-19. Ele ficou 12 dias sob os cuidados da unidade de saúde.

Fonte: Pleno News