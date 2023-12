Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta após passar por cirurgia

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta médica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta terça-feira (19). A informação foi divulgada pela esposa do apresentador, Renata Domingues, por meio das redes sociais.

– Alta médica. Um bonezinho para acompanhar – escreveu Renata.

O humorista havia sido internado no Hospital Sírio-Libanês no último dia 14 de dezembro devido a complicações de um acidente doméstico que sofreu em novembro. O retorno dele à unidade de saúde teve como objetivo a retirada de um coágulo cerebral formado em razão da queda.

A assessoria do humorista que comanda o programa A Praça É Nossa explicou antes do procedimento que os médicos não precisariam abrir a cabeça do paciente, e que a remoção do coágulo ocorreria por meio de drenagem. A equipe também declarou que a hospitalização já estava prevista e marcada.

Em novembro, Carlos Alberto chegou a ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, após bater a cabeça ao cair da piscina em sua casa de campo. À época, o artista apresentou sangramento no cérebro e ficou em observação.

