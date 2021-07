Carlos Cereto deixa a Globo após 20 anos e discussão sobre política

Depois de 20 anos, o jornalista, repórter de campo e apresentador Carlos Cereto anunciou sua saída da TV Globo e dos canais SporTV. Cereto deixa a emissora após farpas sobre política e uma denúncia de assédio moral.

Antes de se desligar dos canais Globo, Cereto também se envolveu em uma discussão sobre política com André Rizek, com quem já dividiu bancada em programas do SporTV.

Durante toda a polêmica envolvendo a realização da Copa América no Brasil, Cereto criticou jornalistas esportivos que se envolveram na discussão. “Quando foi que o jornalismo esportivo se transformou numa grande lacração política? Saudade de quando a imprensa esportiva achava que só entendia de futebol”, comentou no Twitter.

E o apresentador foi “respondido” por André Rizek, que não citou nomes, mas soltou a indireta para o companheiro de canal. Queridinhos e queridonas, não se enganem. “Não se posicionar” é, também, um posicionamento e uma escolha política. Ainda mais no Brasil de hoje. Bom dia. No Chile de Pinochet, na Itália de Mussolini, na URSS de Stálin… muitos adotavam o “não quero me posicionar” por razão óbvia: continuar vivo. No Brasil, hoje, o que leva alguém a “não se posicionar”? Somente a falta de interesse e empatia pela vida de 465 mil que partiram”, disse.

Carlos Cereto ainda não se posicionou sobre a denúncia de assédio e sobre seu futuro na televisão.

Fonte: metropoles.com