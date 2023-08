Carlos Gomes abre inscrições para masterclasses do I Encontro de Madeiras e Metais

A Fundação e Instituto Carlos Gomes, abriram inscrições para as masterclasses do I Encontro de Madeiras e Metais, que tem o objetivo de garantir o aperfeiçoamento técnico-artístico dos estudantes da instituição e dos músicos do Estado.

Interessados podem realizar sua inscrição gratuitamente até o dia 28 de agosto. Serão disponibilizadas 30 vagas para cada turma dos masterclasses de saxofone, clarinete, oboé, flauta transversal, fagote, trompete, trompa, trombone e tuba. O período das aulas será de 29/08 a 01/09 na sede do Instituto Estadual Carlos Gomes.

O I Encontro de Madeiras e Metais contará com aulas ministradas por professores convidados e músicos experientes, como:

Marcelo Martins, saxofonista que é co-fundador da Orquestra Atlântica e trabalhou com diversas personalidades da música brasileira, como Ed Motta e Djavan;

Quinteto de Metais da UFBA;

Dilson Florencio;

Joel Barbosa;

José Medeiros;

Bruno Ghirardi; e

Rogério Wolf.

Os participantes do encontro terão a oportunidade de aprender com alguns dos melhores músicos do país e de ampliar seus conhecimentos sobre música.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará