Carlos publica foto da perna de Jair Bolsonaro com erisipela

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) publicou, neste domingo (4), em sua página no Telegram, uma foto da perna do presidente Jair Bolsonaro (PL) com erisipela, infecção bacteriana que penetra por ferimentos na pele e que acometeu o chefe do Executivo há algumas semanas.

Junto da foto da perna lesionada, o parlamentar publicou uma breve nota com a seguinte informação: “Fui informado que nesta fase já estava em processo de recuperação e tudo corre muito bem!”. Interlocutores de Bolsonaro disseram nas últimas semanas que o motivo do isolamento do líder seria justamente o ferimento na perna.

Erisipela na perna do presidente Jair Bolsonaro Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Alguns aliados relataram que Bolsonaro teria ferido a perna durante a campanha, mas que não cuidou direito à época. O ferimento, então, teria infeccionado, o que fez com que ele tivesse de tomar antibióticos. Em novembro, o vice-presidente Hamilton Mourão reforçou que o presidente estava ausente de compromissos por conta da perna.

– É questão de saúde. Está com uma ferida na perna, uma erisipela. Não pode vestir calça, como é que ele vai vir para cá de bermuda? – relatou Mourão.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/André Coelho