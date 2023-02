Carlos Santos celebra com seus colaboradores os 69 anos da Fundação do Grupo Marajoara

O Grupo Marajoara de Comunicação está completando 69 anos de uma linda história que ao longo dos anos vem se consagrando cada dia mais como um forte veículo de comunicação no Estado. O grupo é liderado pelo radialista e empresário Carlos Santos que conta com uma equipe cheia de energia que trabalham com muito amor e carinho para entregar a você leitor, ouvinte e telespectador, o melhor e mais necessário da informação.

Hoje localizada entre em ponto estratégico na capital paraense, agora dá para ver pela linda vista do novo prédio de frente para Baia do Guajará a chuva caindo e a noite chegando. A mudança veio para melhorar a entrega do nosso trabalho, com credibilidade, qualidade e profissionalismo, como nosso público merece.

E como boas-vindas a essa nova etapa do Grupo Marajoara, na manhã desta segunda-feira (06), o proprietário Carlos Santos e sua amada esposa Aline Santos, sua Filha Sandra Santos, Leandro Monteiro e Bené Drago, reuniu-se com seus colaboradores para festejar as Bodas de Mercúrio dos 69 anos do Grupo Marajoara que é referência na comunicação no segmento de jornalismo e principalmente no jornalismo esportivo. Em suas redes sociais Carlos Santos compartilhou um pouco sobre sua gratidão a esta data “Gratidão a Deus, obrigada a você pelo prestígio, agradeço aos nossos colaboradores, aos anunciantes e a todos os governantes, o meu muito obrigado”, pontuou.

Parabéns Grupo Marajoara há 69 anos no coração do povo!