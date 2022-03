Carlos Santos começou sua caminhada vitoriosa no Veropa

O ex-governador, empresário, vendedor, empreendedor, cantor, radialista e youtuber Carlos Santos tem uma relação de amor, de grande afeto com o Ver-o-Peso, onde começou sua caminhada de sucesso até chegar à presidência da holding do Grupo Carlos Santos, que congrega a loja Avisão e o Grupo Marajoara de Comunicação, formado pelo jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, Super Rádio Marajoara AM-1.130 com a Rede Marajoara de Rádios AM, FM e Webrádio, além de duas estações de televisão lideradas pela TV Marajoara Canal 50.1 Digital. Casado com a senhora Aline Santos, Carlos diz que venceu na vida por ser persistente em suas iniciativas, inclusive realizando lives diariamente, onde fala sobre os mais variados temas.



Carlos Santos tinha de 13 para 14 anos quando pisou no Ver-o-Peso para trabalhar no mercado informal vendendo discos usados no Boulevard Castilhos França, esquina com a Avenida Portugal, onde, em frente, a existia a loja Jaú, o Camiseiro, em cima dos caixotes. Toda vez que os fiscais “Rapa” apareciam, Carlos pegava os seus discos e saía correndo, como ainda acontece com os demais camelôs na atualidade.



Com o passar do tempo, Carlos Santos adquiriu uma banca para venda de seus discos, na Rua 15 de Novembro, entre travessas Campos Sales e Padre Eutíquio, onde o fiscal da PMB de nome “Maniva” acompanhou toda a sua peregrinação.



Certa ocasião, Carlos Santos teve discos apreendidos pela hoje extinta Delegacia de Economia Popular da Polícia Civil e ao ir buscá-los na Central, só lhe entregaram a metade, sofrendo um grande prejuízo e uma grande decepção, mas que serviu como estímulo para se estabelecer.

Carlos também vendia discos de porta em porta, percorrendo as ruas de Belém. Também vendia ingressos para shows (Roberto Carlos), ingressos dos jogos entre Remo e Paysandu, cartelas e carnês de sorteios, vela na porta do cemitério, figurinhas em frente a banca de revistas e envelopes em frente ao correios, etc…



A partir daí, criou o Feirão Clube do Disco, o Avistão e acabou se transformando no governador do Estado do Pará, uma relação que começou no Ver-o-Peso.

Conheça mais sobre a vida do maior comunicador atuante do Estado Pará

Foto e Vídeo: Acervo Pessoal