Carlos Santos compartilha fases da sua vida nunca vista antes

Em homenagem ao maior comunicador atuante do estado Pará, Carlos Santos, que fará 70 anos no dia 12 de novembro, A Província do Pará o entrevistou em uma conversa descontraída e intimista onde o comunicador contou um pouco sobre algumas fases importante de sua vida nunca ditas antes e também de projetos futuros que estão em andamento e que em breve será concluído.

No começo do ano de 2020, mais precisamente em abril de 2020, Carlos Santos testou positivo para a covid-19, na qual ficou seguindo tratamento em sua residência, foram 18 dias em isolamento, durante esses dias ficou refletindo sobre tudo o que fez até agora em sua vida. Durante o período em que ficou doente, teve o apoio de sua esposa Aline Santos, que cuidadosamente deu suporte no que foi preciso durante todo o momento delicado de estado de saúde dele naquele ano. Mesmo estando isolamento, Carlos Santos fazia seus exercícios de caminhada no próprio quarto, e orava junto com sua esposa pelo celular através do face time, na qual cumpria seu devocional.

Em um dos seus momentos de reflexão, se questionou da seguinte forma “ Vou fazer 69 anos, daqui a pouco estou com 70, então o que eu estou fazendo da minha vida? daqui a pouco eu vou morrer então que legado eu vou deixar?”

Os questionamentos foram pertinentes que ele concluiu que ainda que ganhasse dinheiro para comer, morar, viajar, para comprar uma casa, um carro, ir em um bom restaurante, tudo isso parecia no ponto de vista dele um tanto egoísta, pois pensou “O que que vou deixar de legado nessa minha passagem pela vida, e esse conhecimento que adquiri ao longo dos meus 68 anos, vou levar comigo? Não vou fazer isso, eu vou transmitir as pessoas esse conhecimento que acumulei desde Salvaterra, desde quando eu me entendia por gente”.

E foi com esse pensamento que ele chegou a uma conclusão, mas antes de chegar nessa parte, vamos fazer uma viagem no passado de Carlos Santos, na época em que ele era criança e que vendia papagaio aos 7 anos de idade para os seus amigos em Salvaterra, para fazer pipa (papagaio) comprava papel seda e retirava do mato, tala de miriti.

A sua chegada em Belém foi através de uma viagem de férias feita pelo seu pai, no final de 1964. ao chegar no bairro onde ele passou á morar, começou anotar um rapaz cujo nome era Valter que morava de frente para a casa de sua tia, e que também gostava de papagaio, o gosto em comum aproximou os dois na qual nasceu uma amizade, Carlos Santos tentou atuar no mercado de pipas em Belém, mas não deu muito certo por conta do mercado ser muito competitivo, então resolveu perguntar para o Valter no que ele trabalhava, e ele respondeu que vendia disco no Ver-o-Peso, com muita atitude perguntou ao Valter se ele podia ajudá-lo, Valter topou na hora. Mas antes de ir trabalhar com o amigo, resolveu falar com a tia Natalina na qual morava junto, foi com ela que ele soube o significado da palavra disciplina.

A tia Natalina sempre usou uma frase desde quando ele veio de Salvaterra, a frase era “ Disciplina, Pontualidade e Assiduidade”, estas três palavrinhas faziam parte do vocabulário constante da tia Natalina, segundo Carlos Santos. E foi através dessa frase diária que ela sempre falava, que o Carlos Santos adquiriu disciplina, e não foi apenas com ela que ele aprendeu o significado dessa palavra.

Na época de quando estudava em Salvaterra, teve um marcante momento por conta de um castigo que lhe foi dado pela professora Naize, pois teve que escrever 100 vezes a palavra ‘Devemos Respeitar Nossa Sala de Aula”, com a mão dolorida de tanto escrever, ele conseguiu cumprir a atividade. Ao levar a tarefa para a professora, ela recusou a atividade e disse que não queria desse jeito, queria tudo escrito direitinho, sendo assim o castigo aumentou e ao invés de repetir 100 vezes teve que escrever 500 vezes a seguinte frase “Devemos Respeitar Nossa Sala de Aula, Nossos Colegas e Nossos Professores”, e além de aumentar a quantidade de repetições e acrescentar mais palavras, ainda mandou um bilhete para o pai do Carlos Santos para que ele ficasse ciente sobre o castigo, e para que ele trouxesse a atividade assinada pelo pai, e escrita corretamente sem garrancho o exercício que ela pedio, caso contrário, ela iria aumentar para mil vezes a repetição, então não teve outro jeito, Carlos Santos passou três dias escrevendo, foram dia e noite acompanhado de uma lamparina acessa, se dedicando para cumprir a tarefa direitinho sem nenhum garrancho, e foi nesse momento em que adquiriu disciplina, hoje Carlos Santos é grato a esse castigo na qual fez dele esta pessoa que todos conhecem, cheia de valores e princípios, ele considera o castigo como algo necessário para corrigir comportamento.

Carlos Santos ficou ajudando o Valter no trabalho apenas nos finais de semana, pois de segunda a sexta aprendia a profissão de tipógrafo, aliás sua mão tem uma cicatriz por conta da maquina onde aprendeu na gráfica industrial no Salesiano.

Então depois de todos esses momentos na qual Carlos Santo viveu e que foram refletidos no seu momento de isolamento por conta da covid-19, ele decidiu o que vai fazer da sua vida a partir daquele ano de 2020, ele vai se tornar palestrante, vai compartilhar todo o conhecimento que adquiriu como lojista, como radialista, como apresentador de programa de tv, como vice governador, como compositor e cantor, sendo assim toda essa experiencia que acumulou ao longo da vida desde quando morava em Salvaterra passando pelo Ver-o-Peso, e de todas as oportunidades que Deus, proporcionou para ele, pois ele acredita que nós fazemos nossos planos, mas quem decide é Deus.

A preparação para se tornar um palestrante começou em Abril de 2020, até agora são 18 meses de uma caminhada que evoluí a cada dia para se tornar um grande palestrante, pois é dedicado na sua missão na qual estuda de domingo a domingo e até mesmo nas suas horas vagas.

E para ajudar nesse preparo que ainda continua sendo trabalhado ele conta com 3 mentores, o primeiro mentor é Deus na qual ele confia e demostra sua fé todos os dias, o segundo é sua amada e querida esposa Aline Santos, o terceiro mentor é o Beto Chaves, um paraibano que mora em João Pessoa, na qual lhe dá mentorias exclusivas. Inclusive a escolha pelo Beto Chaves aconteceu através de uma vasta pesquisa feita pelo próprio comunicador Carlos Santos, e o que o fez escolher este mentor foi a identificação na qual sentiu pelo palestrante, isso chamou sua atenção.

Em uma viagem partindo de São Paulo para Belém acompanhado de sua esposa Aline, fizeram uma escala em BH, e enquanto aguardavam o próximo vôo, ao ficar mexendo no celular em uma rede social, o Beto apareceu em uma publicação contando a história dele e isso despertou a curiosidade de Carlos Santos, ele mostrou o vídeo para sua esposa e disse “ Aline eu gostei desse cara, eu me identifico com ele, o nome dele é Beto Chaves.” E foi ouvindo o Beto Chaves dizer que estava abrindo uma promoção com 50% de desconto do valor total que ele cobrava para uma mentoria, então imediatamente Carlos Santos decidiu se inscrever e ligar para ele dizendo que estava inscrito na sua mentoria, e ainda disse que ele só tinha uma vaga para vender para outra pessoa. Carlos Santos se diz muito satisfeito com a mentoria que está recebendo de Beto Chaves.

Em meios suas pesquisas e admiradores na qual ele considera como seu quarto mentor, é o escritor e palestrante Tony Robbins, na qual usa uma frase que Carlos Santos acha muito marcante e forte “é nos momentos de decisão que seu destino é traçado.” Carlos Santos diz “não importa como você esteve no passado, não importa como você estará agora, mas importa para onde você quer ir, a sua decisão agora que vai nortear seu futuro”. O Tony Robbins é na sua visão o melhor palestrante motivacional que tem no mundo hoje.

Já o seu quinto mentor na qual ele considera o mais preparado aqui na terra é o Bob Proctor, autor e palestrante que tem negócios no mundo todo, Bob tem 87 anos e um vigor impressionante, pelo que ele tem transmitido, como o Carlos Santos não fala ainda fluentemente inglês, então ele estuda todo dia inglês, com o auxílio de seu celular, ele utiliza o computador e pesquisa no google tradutor e traduz todas as aulas dos dois mentores que são do Canadá e Estados Unidos, todo o material é traduzido para o português, Carlos Santos tira 2h do seu tempo livre para se dedicar aos aprendizados compartilhados pelos autores.

Então é por meio desses conhecimentos de seus mentores que ele busca atingir o nível pretendido a cada dia, e está convicto de que, com toda certeza vai se transforma em um dos melhores palestrantes do Brasil e do mundo, ele confia no seu grande potencial e principalmente em Deus, e conta com o apoio das pessoas para firma este compromisso em compartilhar seus conhecimentos que agregam muito na vida das pessoas.

Carlos Santos tem uma vida agitada nas redes sociais, pois por onde ele passa, ele faz vídeo conversando com as pessoas que cruzam seu caminho no dia a dia, sempre em uma conversa amigável e de troca de ideias.

Quando o assunto é felicidade Carlos Santos destaca “ O mais importante é você está feliz, onde está e com o que está fazendo, para que viemos nesse mundo? para sermos felizes, não importa com quem você esteja, onde você está, o importante é que esteja feliz.”

Ao falar sobre os seus filhos ele destacou o Filho Carlos Alberto, que é formado em Engenharia Civil e que está fazendo pós graduação na University Of South Florida, e compartilho a informação que seu filho foi considerado o melhor aluno da universidade na área em que se formou.

Em uma conversa com seu filho, ele lembrou o pai de uma frase que diz sobre trabalhar com Inteligência, na qual refletiu e ficou muito claro para ele sobre o assunto. O seu filho caçula Carlos José que falou a frase do Albert Einstein “Insanidade é você continuar fazendo a mesma coisa e querer resultados diferentes” essas conversas fazem com que o comunicador Carlos Santos analise os pros e os contras sobre tudo nessa vida, e ele encerrou com a seguinte frase:

“O passado pouco interessa, o passado so interessa pra você tirar experiencia, o passado você não vai viver mais, o que ficou no passado você não tem mais que olhar para trás, não adianta você olhar pelo retrovisor, pois já passou” finalizou Carlos Santos.

Apesar de o comunicador Carlos Santos não se achar ainda preparado para começar suas palestras, ele já demostrou diante dessa entrevista que tem muito a conhecimento a oferecer e que principalmente que não importa a idade em que você se encontra agora, você pode ser o que quiser, basta ir em busca de seus objetivos e desfrutar cada momento. A província do Pará agradece pela linda história compartilhada pelo o grande comunicador Carlos Santos, e lhe deseja vida longa!

Foto: Acervo Pessoal

Jornalista: Marina Moreira