Carlos Santos concede entrevista exclusiva direto de Orlando no Estados Unidos nesta quinta-feira (28)

Nesta quinta-feira (28) o empresário e palestrante, Carlos Santo, estará ao vivo direto de Orlando, cidade do centro da Flórida, nos Estados Unidos, em uma entrevista especial, com a radialista e relações públicas, Renata Miranda, pela Rádio Florida Brasil, a rádio é bastante conhecida nos estados unidos e a predileta dos brasileiros na America, por tocar boa música e levar convidados de grandes personalidades.

A participação de Carlos Santos será a partir das 16h até ás 18h ( Horário de Belém), no programa CONECTADOS, comandado pela radialista , Renata Miranda. Você pode acompanhar a entrevista aqui no Brasil, pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e pelo site da Super Marajoara.