Carlos Santos conversa sobre a COP30 e a FITA com o secretário adjunto de Turismo

O presidente do Grupo Marajoara de Comunicação, ex-govrrnador Carlos Santos, entrevistou em seu canal exclusivo no YouTube, o secretário adjunto de Estado de Turismo do Pará, Lucas Vieira, o qual está com toda a equipe do governador Helder Barbalho na 11a. Feira Internacional do Turismo da Amazônia – Fita 2023. O secretário explicou que o Pará vive um de seus melhores momentos, haja vista os grandes investimentos feitos pelo governo do Estado que conclama a sociedade mundial a vir visitar Belém para, no coração da Amazônia, fazer uma ampla discussão do clima e do meio ambiente em 2025, quando a capital paraense sediará a COP 30.

Segundo o secretário, questão ambiental da Amazônia é pra ser discutida em Belém e não na Europa e Estados Unidos da América.Conforme disse Lucas Vieira, o Pará tem recebido delegações de vários pontos do mundo e, já em agosto, está prevista uma pauta extensa com a presença de cerca de dez presidentes que virão discutir em Belém a questão ambiental. Em novembro está prevista outra pauta, do Ministério da Cultura e tudo isso, dois anos antes da Conferência do Clima em 2025, fruto da intensa agenda de viagens de Helder Barbalho pelo mundo para convidar as autoridades do planeta a visitarem Belém. Confira no vídeo o encontro de Carlos Santos com Lucas Vieira.

https://www.instagram.com/reel/CtmnoLJpZrz/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==