Carlos Santos debate sobre a família em sua live deste domingo

O tema “Família” foi debatido nos mais variados aspectos na manhã deste domingo, 31, pelo radialista, comunicador, empresário, ex-governador do Pará e youtuber Carlos Santos, presidente do Grupo Marajoara de Comunicação, durante sua live dominical que começa pontualmente às 7h da manhã. No programa, que é feito direto do estúdio particular, o apresentador traz uma série de assuntos que têm a ver com o mundo contemporâneo, mas, especialmente, segundo os planos de Deus Pai Todo-Poderoso.

Durante mais de uma hora, Carlos Santos falou sobre a família, a começar pela sua. Ele inicia com a oração em que agradece a Deus por sua família, por sua mulher, Dona Aline Santos, seus filhos, suas filhas. Depois, o apresentador abre espaço para o debate, para a interação com os internautas ligados na live, informando que participou há 11 anos do ECC, onde pôde aprender muito, a assimilar muitas coisas do plano de Deus para a família, primeiro grupo social de que participa o ser humano e que nasceu exatamente sob o plano de Deus. A live de Carlos Santos acontece toda semana, por meu de seu canal no YouTube.