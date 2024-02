Carlos Santos e os 70 Anos do Grupo Marajoara: Um Legado que Marca a Comunicação no Estado do Pará

A Rádio Marajoara completou nesta terça-feira (02), 70 anos de fundação. Sua jornada começou em 1954 pelas mãos do jornalista Assis Chateaubriand, que era presidente do Condomínio Acionário dos Diários e Emissoras Associados. Ele também foi o responsável pela criação da Rede Tupi de rádio e televisão.

A rádio e a TV funcionavam na Avenida Governador José Malcher, com fundos para a Praça Justo Chermont, hoje conhecida como Praça Santuário de Nazaré. A programação da Marajoara incluía jornalismo, músicas, esportes, programas de auditório, radionovelas e teatro de rádio com sonoplastia ao vivo.

Das novelas, as mais famosas no rádio são “O Direito de Nascer” e “Os Egípcios”. Também não podemos deixar de destacar os maiores sucessos da Rádio Marajoara em termos de programação: o Show da Cidade, a Parada Musical, a Patrulha da Cidade, que começou com Paulo Ronaldo na década de 60, e a Marcha de Esporte. Outra lembrança muito importante é O “Alô Interior”, apresentado por Almir Silva, o principal elo de ligação feito pela Marajoara entre quem morava na cidade e tem família no interior.

No dia 1º de maio de 1982, o empresário e radialista Carlos Santos assumiu a Rádio Marajoara, dando origem ao Grupo Marajoara de Comunicação. Há 42 anos, o grupo realiza um novo formato de se comunicar por meio do jornalismo, esporte e entretenimento, levando informação de qualidade para o público presente.

E para celebrar está data tão importante na comunicação paraense, o Diretor Presidente Carlos Santos e sua esposa Aline Santos, Diretora Administrativa/Financeira, reuniram-se com seus colaboradores na manhã de hoje para festejar o aniversário da Super Marajoara.

Com muita alegria e gratidão a todos que acompanham a história da Super Marajoara, a equipe brindou a trajetória de sucesso da emissora, que há anos se destaca como referência na comunicação paraense.

A Super Marajoara sempre com um sorriso no rosto e um coração cheio de entusiasmo, se dedica a levar o melhor da informação para você e sua família, que nos acompanha a tanto tempo, esses parabéns é também para você, ouvinte, telespectador, seguidor, e inscrito em nossas redes sociais.

Super Marajoara há 70 anos na cabeça e no Coração do Povo!

Texto: Marina Moreira

Informações: Roberto Barbosa