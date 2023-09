Carlos Santos entrevista a empresária Ana Luna Lopes no seu Podcast neste sábado (16)

Neste sábado (16) Carlos Santos entrevista no seu Podcast ao vivo a Sommelier e proprietária do Le Bistroto Açaí, Ana Luna Lopes. A empresária desenvolve um interessante trabalho organizando degustações, interações entre gastronomia regional e vinhos, cursos para iniciantes e para a formação de atendentes especializados no serviço do vinho.

A entrevista será ao vivo em todas as redes sociais do Grupo Marajoara e também nas redes sociais do senhor Carlos Santos, além do YouTube da Super Marajoara, na Rádio Super Marajoara AM 1130 e TV Marajoara Canal 50.1.