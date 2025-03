Carlos Santos entrevista Mestre Fafá, da bateria da Grande Rio, no seu podcast, sábado, a partir das 10h. Não perca!

Sábado estará ao vivo comigo no Podcast Carlos Santos das 10 às 12 horas no Grupo Marajoara de Comunicação, Televisão Marajoara, Super Marajoara, YouTube e Redes Sociais, além do portal de A PROVÍNCIA DO PARÁ, Mestre Fafá, da bateria da Grande Rio.

Ele vai falar da tristeza por perder o campeonato por um único décimo. O choro e também do apoio que recebeu de todos. Inclusive, avisa, para a coordenação da escola de samba, ele fica por quanto tempo desejar.

Este seria o bicampeonato da Grande Rio, desta feita, homenageando o Estado do Pará. O Pará estava inteiro ligado no desfile da escola que foi fantástico, impecável. Em 2022, Mestre Fafá foi um dos protagonistas na conquista do primeiro título. Desta vez, a escola fica com o vice-campeonato e desfilou junto com as campeãs.

A Carlos Santos, sábado, ele vai contar tudo sobre estar à frente dos ritmistas da escola de Duque de Caxias, onde encantou o público não só pelo garra diante de seus músicos, mas também pela conexão especial com Paolla Oliveira, rainha de bateria que anunciou sua despedida do posto recentemente.

Fabrício Machado, o Fafá, vai abrir o coração para o povo paraense sobre a parceria com a atriz, o acolhimento da comunidade após a perda do décimo e os planos para o futuro na escola. Não perca, é sábado, ao vivo!

Da Redação/Imagem: Reprodução