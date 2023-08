Carlos Santos entrevista o Dep. Federal Júnior Ferrari no seu Podcast neste sábado (26)

Neste sábado (26), o CEO do Grupo Marajoara, Carlos Santos, vai entrevistar no seu Podcast, o Dep.Federal e Advogado, Júnior Ferrari. O programa vai ao ar às 10h da manhã, com transmissão ao vivo em todas as redes sociais do CEO Carlos Santos, nas redes sociais do Grupo Marajoara, na Super Rádio Marajoara AM 1130 e também na TV Marajoara canal 50.1.



Sobre o entrevistado

O Deputado Federal, Júnior Ferrari, é natural de Oriximiná, localizada na Mesorregião do baixo Amazonas, oeste do Pará. Formado em Direito, pela Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém. Começou a vida politica no ano de 2003, onde desde lá, soma seis mandatos consecutivos, quatro como deputado estadual, e dois como deputado federal. Atualmente é presidente do PSD no Pará.



O Podcast de Carlos Santos, é um programa de entretenimento, onde recebe grandes entrevistados locais, nacionais e internacionais. Sempre vai ao ar todos os sábados, das 10h às 12h, nas principais redes sociais do CEO Carlos Santos, junto as redes sociais do Grupo Marajoara, na Super Rádio Marajoara AM 1130 e também na TV Marajoara canal 50.1.

